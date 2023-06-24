فايز فرحات: الحوار الوطني قطع شوطا مهما خلال الأسابيع الـ4 الماضية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه بعد 4 أسابيع لجلسات الحوار الوطني، جرى عقد اجتماعات لـ19 لجنة مشاركة، وخلالها مارست أنشطتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللجان الفرعية كافة، التي ناقشت جزءا أو كل القضايا المندرجة تحتها.

فرحات: الحوار الوطني يعكس حجم التحولات بالمجتمع

وأضاف «فرحات» خلال استضافته في تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني قطع شوطا مهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيرا إلى أنَّ الحوار يعكس حجم التحولات التي شهدها المجتمع مؤخرا.

تحولات شهدها المجتمع المصري ورصدها الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ «أي مجتمع يشهد تحولات مهمة تتغير أجندته واهتماماته والحوار الوطني يأتي كاشف لحجم هذه التحولات والقضايا الشاغلة للمجتمع، ما يفسر كون النقاش ثري موضوعي وحر بكل ما يتعلق بكافة القضايا، والحاجة للحوار لأن هناك قائمة من القضايا وأجندة تشغل المجتمع المصري».

وأشار «فرحات»، إلى أنَّ الحوار الوطني فعال؛ لأنه يعكس تحولات داخل المجتمع، وأن هناك قضايا شغلت المجتمع ولم يكن ثمة حوار منظم يتناولها، مثل دور تطور تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التماسك الأسري، متابعا: «تعامل المجتمع بشكل كثيف مع وسائل التواصل الاجتماعي ليتم مناقشة تأثير هذا التحول والتطور المعلوماتي والتكنولوجي على الأسرة».