«القاهرة الإخبارية»: عقار ميامي المنهار كان معروضا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ العقار المُنهار يقع في شارع خليل حمادة، بمنطقة ميامي شرق المدينة، ويتكون من 13 طابقًا، مُرجعًا سبب الانهيار إلى انشطار نصفي رأسي.

وأوضح محافظ الإسكندرية، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ حادث العقار أسفر عن إصابة واحدة بسيطة لأحد الأشخاص، كان موجودا في العقار وقت انهياره، وجار في الوقت الحالي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو العقار من السكان.

وتابع الشريف، أنّ الذي يستخدم كمصيف وشقق إيجارية لهذا الغرض، صدر قرار إزالة لطابقه الأخير، لافتًا إلى أنّ حالة هذا العقار معروضة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمحافظة.

وشدد محافظ الإسكندرية، على أنّ هناك 10 مستشفيات جاهزة للتعامل مع الحادث، وجرى التوجيه بقطع خدمات المياه والغاز والكهرباء، لحين الوقوف على الحادث ومتابعة جهود البحث والإسعاف.