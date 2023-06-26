توزيع كراسي متحركة وترميم منازل تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى بالمنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية من الأيتام والمقبلات على الزواج، تيسيراً عليهم بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

توزيع لحوم وبونات مساعدات علي الأسر الأولي بالرعاية

كما سلم المحافظ الأسر الأولي بالرعاية مواد غذائية ولحوم وبونات لصرف مواد غذائية بالمجان لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم مقدماً التهنئة بحلول عيد الأضحى، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومؤكداً تقديم الدعم الكامل وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة.

وقال إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه انطلاقاً من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة لرفع العبء عن كاهلهم، تم اليوم توزيع مساعدات مالية بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه للأيتام والمقبلات على الزواج وإعمار المنازل بإجمالي ما يزيد عن 280 ألف جنيه، كما جرى توزيع عيديات لأبناء المؤسسات مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة تصل إلى 290 ألف جنيه.

توزيع كراسي متحركة على ذوي الهمم بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنوفية، أنه جرى توزيع عدد من الكراسي الكهربائية والمتحركة لذوي الهمم والحالات الإنسانية وتنظيم معارض لتوزيع ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

قدم محافظ المنوفية الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدورهم الحيوي والفعال في خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مالية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات، مثمناً الدور الرائد في العمل الخيرى للمساهمة في إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.