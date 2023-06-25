«زراعة المنوفية»: لا تهاون في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إنه سيتم التصدي بقوة إلى التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، مشيرا إلى أن المخالفات يتم إزالتها فورا بالتعاون مع الوحدات المحلية ومجالس المدن علي مستوي المحافظة، موضحاً أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وجه بالتواجد الميداني خلال الإجازة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

طوارئ في زراعة المنوفية استعدادا لعيد الأضحى

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم رفع حالة الطوارئ في قطاع حماية الأراضي لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل الفوري من خلال الموظفين في الإدارات المختلفة، مشيراً أن الدولة ستواجه التعديات علي الأراضي بكل قوة.

التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح، أنه يتم التنسيق الفوري بين مجالس المدن والوحدات المحلية وبين مديرية الزراعة والإدارات المختلفة للتعامل الفوري مع المخالفات التي تحدث، مؤكداً أن غرفة عمليات محافظة المنوفية والمديرية ستتابع كافة البلاغات بالمخالفات أولا بأول.

وتابع، أنه تم تنفيذ أكثر من 230 إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها المحافظة خلال الفترة الماضية، ويتم التعامل الفوري من خلال إزالات مكبرة تقوم بها كل الإدارات علي مستوي المراكز بالمحافظة وتحرير محاضر تجاه المخالفين، مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد لكل من تسول له نفسه التعدي علي الرقعة الزراعية.