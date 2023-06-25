صرف كرسي متحرك ومساعدات مالية لحالات إنسانية في المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءه اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة، للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

لقاءات محافظ المنوفية بالمواطنين في مكتبه

ووجه محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية، إحداها لمواطن بناحية شبراباص يعاني من جلطة بالقلب ويعول اثنين من الأبناء من ذوي الهمم، وليس لديهم قدرة على الحركة، وأمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لتخفيف العبء عنهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

ومن بين الحالات مواطن بناحية شنوان، 50 عاما، متزوج، وليس لديه مصدر ثابت للدخل ويعانى من جلطة بالقلب، ويحتاج إلى مسح ذرى على عضلة القلب.

شكاوى المواطنين في لقاء محافظ المنوفية

كما وجه المحافظ باتخاذ اللازم تجاه طلب اهالى قرية ميت سراج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشأن تخصيص قطعة أرض تم التبرع بها لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية، العرض عليه، وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب معلم يلتمس تكليفه بالعمل مديرا لمدرسة قويسنا الصناعية بنين لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وتضمن اللقاء طلب مواطن بالحى الغربي بشبين الكوم يعول طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مريض بمرض العظام الرخامية ويتطلب نقل دم بصفة دورية، ووجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم لما لمسوه من اهتمام وحرص محافظ المنوفية، للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لها.