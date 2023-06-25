انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» في المنوفية بمشاركة 1138 فرقة طبية

دشّن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، تحت شعار «معاك من أول يوم»، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر المقبل، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

اصطفاف القوافل الطبية المشاركة في المبادرة

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام ديوان عام المحافظة، واستمع لشرح تفصيلي عن الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، والتي تضم المبادرات الرئاسية، من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وخدمات دعم صحة المرأة، والتوعية بالفحص الذاتي للثدي، والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتشمل المبادرة خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، والعناية بصحة الأم والجنين، وكشف وعلاج السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج وكبار السن والأطفال المبتسرين، كما تشمل المبادرة مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال، وذلك من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، تعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ولمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان لكافة فئات المجتمع.

بدء مبادرة «100 يوم صحة» في المنوفية

وخلال تفقده، أشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتاً أن المبادرة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي.

وكلّف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية.