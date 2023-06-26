«القاهرة الإخبارية»: البورصات الأوروبية تبدأ تعاملاتها بتراجع في أسهم البنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، إذ بدد التراجع الحاد لأسهم القطاع المالي المكاسب في قطاع الطاقة، جرّاء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا المنتج الكبير للنفط، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أيضًا بنسبة 0.3% في الساعة الـ 07:17 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أشهر في نهاية أسبوع حافل بقرارات البنك المركزي يوم الجمعة الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.2% مع ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من أن انتفاضة المرتزقة الروس في وقت سابق من الأسبوع قد تلحق الضرر بإمدادات النفط الروسية.

وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع 1%، وهبط سهم دويتشه بنك 2.4%.

وذكرت «رويترز»، أن دويتشه بنك أخبر العملاء أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم، وينصب تركيز السوق أيضًا على بيانات الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا لشهر يونيو، التي من المقرر أن تصدر اليوم.