الحكومة توافق على إعفاء مهرجانات الأوبرا في 3 محافظات من ضريبة الملاهي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إعفاء مهرجانات الأوبرا التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي بـ3 محافظات، من ضريبة الملاهي.

في تقرير للمجلس، صُدر اليوم،

وأوضح مجلس الوزراء في تقرير للمجلس، أنّ الإعفاء سيكون في القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وسيتم استثناء الهيئة العامة للمركز الثقافي من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي.

مهرجانات مُعفاة من ضريبة الملاهي

- مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، ويتم تنظيم المهرجان في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023.

- المهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.

- دار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.

- هرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

- أوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024.

وأكد تقرير مجلس الوزارء، أنّ ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع.