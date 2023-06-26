الحكومة توافق على تخصيص 700 فدان بمحافظة المنيا لإقامة غابات شجرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمني لمشروعها السياحي في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهي في 31 ديسمبر 2028 بدلاً من 30 يونيو 2026؛ وذلك في إطار إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مشروعاتهم بمختلف المجالات والقطاعات.