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رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لعدّة سيناريوهات بعد تمرد فاجنر في روسيا

كتب:

هانى حسن
03:10 م | الإثنين 26 يونيو 2023
ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم، إنّ بريطانيا مستعدة لمجموعة من السيناريوهات في روسيا، مشيرة إلى التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل للتوترات بين مجموعة فاجنر المتمردة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح سوناك، للصحفيين، أنّه من السابق لأوانه أن نجزم بما قد ينتج عن ذلك من عواقب، لكننا بالطبع مستعدون كما كنا دائمًا لمجموعة من السيناريوهات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكانت مجموعة فاجنر المتمردة، استولت السبت الماضي على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف بوتين، تصرفات فاجنر بأنّها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة، ووجّه تهمة العصيان المُسلح لرئيس مجموعة فاجنر.

وانسحبت قوات فاجنر من المدينة المجاورة لأوكرانيا بشكل كامل، في أعقاب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

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بقلم هانى حسن