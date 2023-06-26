«الناتو»: تمرد فاجنر كشف «أكبر خطأ استراتيجي» اقترفته روسيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم، إنّ انتفاضة ميليشيا فاجنر الروسية، أظهرت أنّ روسيا ارتكبت خطأً استراتيجيًا بأزمتها مع أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، للصحفيين خلال زيارة للعاصمة الليتوانية: «ما حدث في وقت سابق من الأسبوع كان شأنا داخليا في روسيا، وهو دليل آخر على خطأ بوتين الاستراتيجي الكبير بضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني إلى شبه روسيا»، حسب ما افادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال الأمين العام لحلف الناتو: «من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا فيما تواصل روسيا هجومها».