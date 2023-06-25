ماكرون: تمرد فاجنر يظهر هشاشة المعسكر الروسي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ما حدث في روسيا الاتحادية، يُظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسي، مبينا أن ما حدث أظهر هشاشة الجيش.

يجب البقاء يقظين ومواصلة دعم أوكرانيا

وأضاف «ماكرون»، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم: «الوضع في روسيا قابل للتطور، ويجب أن نبقى يقظين ونواصل دعم أوكرانيا، وما حدث في روسيا يظهر هشاشة الجيش والقوات الموازية له مثل فاجنر».

ماذا تفعل فاجنر؟

وتقاتل مجموعة فاجنر في صف روسيا ضد أوكرانيا، بعد أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022، إلا أن الحركة العسكرية أعلنت مؤخراً تمردها ضد قوات الجيش الروسي، وبدأ مقاتلوها في السيطرة على مناطق داخل الأراضي الروسية والتقدم باتجاه العاصمة موسكو.