أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان.. 217 موقعا بمدن المحافظة

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، ويبحث المواطنون عن موعد وأماكن الصلاة بالمحافظات، ومن بينها أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان، استعدادا لأداء الصلاة في موعدها.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان تضم 217 مسجدا في مختلف مراكز أسوان الإدارية، منها إدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وأسوان، وتم تجهيزها وتنظيفها وتعقيمها، ضمن حملة لتجهيز وتعقيم المساجد قامت بها مديرية أوقاف أسوان استعدادا لعيد الأضحى المبارك، فضلا عن أماكن التجمع الأخرى في النوادي الرياضية ومراكز الشباب واستاد أسوان الرياضي.

ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان

وتتضمن خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان، وفقا لبيان مديرية أوقاف أسوان ما يلي:

مدينة أسوان مسجد الطلابية، ومسجد العقبة، ومسجد بدر، ومسجد السبعة وسبعين بمدينة إدفو، ومسجد المرحوم فهيم، ومسجد يوسف كروم، ومسجد السلام، ومسجد الرحمة بنصر النوبة، ومسجد آل يعقوب، ومسجد الفاروق عمر، ومسجد عباد الرحمن، ومسجد التوبة بنصر النوبة، ومسجد العمر، ومسجد عمر بن الخطاب بدراو، ومسجد الحسن والحسين بكوم أمبو، والضياء والعزيز الحكيم بأسوان.

وأكدت مدرية الأوقاف بمحافظة أسوان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط، حيث سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة فقط.