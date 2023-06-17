موعد نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية في أسوان بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان الانتهاء من استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان، وسيتم الإعلان عن نتيجة التظلمات بداية من الأسبوع الجاري.

رسوم التظلم بالشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان البالغ قدرها 20 جنيها للمادة الواحدة، يحق للطالب استرجاعها عند حصوله على درجات في المادة المتظلم بها، وفي حال عدم ثبوت أحقية الطالب بأي من الدرجات لا يحق له استرجاعها.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بأسوان

وأوضحت «تعليم أسوان» أنه يمكن للطالب معرفة نتيجة التظلم الذي تقدم به بمراجعة الإدارة التعليمية التابع لها عقب أسبوع من تقديم الطلب، وذلك بالاسم رباعيا ورقم الجلوس.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسوان أعلنت خطوات التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية كالتالي:

- تقديم طلب بالتظلم إلى مدير الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- توريد 20 جنيها لا غير عن كل مادة بديوان المديرية.

- تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد للخزينة إلى لجنة النظام بمقر مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بمدينة أسوان.