أفلام عيد الأضحى في «سينما الشعب» بـ40 جنيها.. تعرف عليها

تحت شعار «سينما النهاردة بأسعار زمان» ينتظر الجمهور عروض أفلام عيد الأضحى بـ«سينما الشعب» في القاهرة والمحافظات بتذكرة موحدة يصل سعرها لـ40 جنيها، ومن المقرر أنَّ تعرض الأفلام المشاركة في الموسم السينمائي في 20 موقعًا في قصور الثقافة بـ18 محافظة في أنحاء الجمهورية، في 6 عروض على مدار اليوم.

ويعرض فيلم «بيت الروبي» في 6 مدن: الإسكندرية، العريش، الزقازيق، والمنوفية، بينما يعرض فيلمي «تاج» و«البعبع» معا في 14 موقع وقصر ثقافة الأقصر، وأسيوط، وقنا، وشرم الشيخ، والوادي الجديد، والمحلة، وطنطا، وكفر الشيخ، والسويس بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد، وفقًا لما كشفه الفنان تامر عبدالمنعم رئيس مدير عام الثقافة السينمائية.

قائمة أفلام عيد الأضحى

تتسع قائمة أفلام عيد الأضحى لتشمل مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة ما بين الكوميديا، الدراما الاجتماعية والأكشن، وبدأ بفيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، بينما يقدم الفنان تامر حسني تجربة جديدة في فيلم «تاج» والذي يجسد خلاله شخصية بطل خارق، ويعود النجم أمير كرارة إلى السينما في فيلم «البعبع»، وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري.