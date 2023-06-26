الطالب «حسام» صاحب ذهبية أولمبياد الرياضيات الأفريقية: ذاكرت 4 شهور ورفعت اسم مصر

تحدث الطالب حسام عبد الهادي زيد، بالصف الثالث الثانوي، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، وأحد طلاب برنامج «جامعة الطفل»، عن فوزه بالميدالية الذهبية بعد إحرازه ثاني أعلى مجموع درجات من بين 180 من ألمع طلاب القارة الأفريقية، قائلًا إنه سعيد جدا لمشاركته في الأولمبياد وتشريف بلده مصر بالميدالية الذهبية.

ذهبية أولمبياد الرياضيات الإفريقي

وأضاف «حسام» لـ«الوطن»، أن لحظة سماعه للفائزين بالجائزة توقع أن يكون اسمه ضمن الأسماء الأولى التي حصلت على برونزية، ثم على فضية، نظرا لبعض الأخطاء الصغيرة التي ارتكبها بالامتحان، وحينما لم ينطق المعلن اسمه، ظن أن حلم الجائزة انتهى، ولم يكن يدري أن نصيبه هو الميدالية الذهبية، نظير اجتهاده وتفوقه على أقرانه من الطلاب.

وأشار صاحب الميدالية الذهبية، إلى أنه تم تدريبه على يد 4 دكاترة أفاضل تطوعوا لتجهيزه على دراسة الرياضيات التي سيمتحن بها، وهي 4 في فروع منها الجبر والهندسة، بمستويات أعلى من مرحلته العلمية كطالب بالصف الثالث الثانوي.

كما أوضح أنه ذاكر للالتحاق بالأولمبياد ما يقرب من 4 شهور كاملة، بمعدل 3 ساعات يوميا، استطاع بها التفوق على أقرانه من الطلاب، وكان يهتم بها على حساب دراسته الثانوية بعض الشيء، لأن هدفه كان تشريف بلده مصر والحصول على الميدالية الذهبية، وهو ما تحقق له.

كواليس حصول الطالب المصري على ميدالية ذهبية

ووقت الاختبار أقيمت الدورة الـ30 من أولمبياد الرياضيات الأفريقي ممثلاً لمصر والذي جرت فعالياته في العاصمة الرواندية كيجالى، لكن مصر كانت ضمن الدول التي شاركت أونلاين دون سفر، وهو ما سهَّل على الطالب المهمة بعض الشيء، إذ انتقل لمركز العلوم والتكنولوجيا وطبع له الامتحان إلكترونيا، وتم تثبيت كاميرا أمامه لضمان عدم الغش.

وحكى الطالب مشواره مع المسابقات العلمية، والتي بدأها العام الماضي 2022 حينما شارك بالألومبياد العربية و«IYMC, AMO»، وحقق بها الميدالية الفضية، وفى IYMC حصل على المركز الثانى عالمى، ثم فى «American Math Olympiad» حصد المركز الأول عالمى وهي مسابقة تنظمها سنغافورة، وبعدها شارك في Purple Comet، وفاز بالمركز الرابع العالمى، والألومبياد المصرية لاختيار الفريق المتأهل للعالمى حصل على المركز الأول على مصر «EMO»، وأخيرا PAMO 2023 حقق المركز الثانى بميدالية ذهبية.

ويخوض «حسام» حاليا امتحانات الثانوية العامة، بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذي أكد أنها تسير معه حتى الآن على ما يرام رغم شعوره ببعض القلق.