المدير التنفيذي لـTeN: خطة تطوير شاملة في القناة قريبا

قررت إدارة قناة TeN، ترقية محمد بسيوني، لمنصب المدير التنفيذي للقناة، بعدما كان يتولى منصب مدير البرامج، طوال الـ7 سنوات الماضية، حيث حقق خلالها نجاحات عديدة.

ووجّه محمد بسيوني، الشكر إلى إدارة قناة TeN برئاسة الإعلامي نشأت الديهي، على وضعهم الثقة فيه، واختياره في منصب المدير التنفيذي، قائلًا لـ«الوطن»: «هذا الخبر جيد جدًا بالنسبة لي، وأنّ يتم ترقيتي لذلك المنصب، خاصة وأنّني كنت مسؤولًا عن إدارة البرامج لمدة 7 سنوات، قدمنا خلالها العديد من البرامج التي حققت أصداءً واسعة، وحققنا أداءً جيدًا في ضوء الالتزام بالسياسة التحريرية».

وكشف محمد بسيوني، عن رؤيته تجاه TeN خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنّ القناة ستشهد تطويرًا كبيرًا من خلال تطوير المحتوى البرامجي الموجود حاليًا، وضخ مُذيعين وبرامج جديدة، متابعا: «نسعى خلال الفترة المُقبلة للاستمرار على النهج الخاص بنا، لاسيما وأنّنا نُطبق خُطط تطوير طوال الوقت، كان آخرها إضافة بعض البرامج، مثل (بنت البلد) للفنانة نشوى مصطفى».

وأضاف: «نواصل اهتمامنا بالمحتوى الثقافي والتنويري، والبرامج التي تُهم المواطن، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تُحققها الدولة في كل ربوع مصر»، متابعًا: «لدينا خريطة برامجية متنوعة وشاملة، من برنامج صباحي، لبرنامج طبخ، ومرأة، وديني، وتوك شو، ورياضي، وفني، إلى جانب وجود حصة درامية، والتي تُعد مكوّنا مهما وأساسيا في خريطة القناة».

وأشار إلى إنتاج محتوى رقمي خلال الفترة المُقبلة، خاص بمنصات التواصل الاجتماعي فقط، «نهتم بهذا الجانب، ونعمل عليه منذ فترة، خاصة وأنّ لدينا عددا من الصفحات تحظى بنسبة تفاعل كبيرة من قبل الجمهور، لذلك سنُقدم برامج للسوشيال ميديا قريبًا».