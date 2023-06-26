محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «الشباب والرياضة» بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب المحافظ، احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الثقافة، وكان في استقباله الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة والمحافظة.

معرض يجسد ثورة 30 يونيو

وتفقد محافظ كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية، الذي شارك به 20 شابا وفتاة من أعضاء مركز الفنون بلوحاتهم الفنية، وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، على مدار 10 أعوام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعقب ذلك قُدمت العروض الفنية، بدأتها الطالبة مريم أسامة، بإلقاء قصيدة شعرية «اسمعيني يا بلادي»، أعقبها أداء فريق الموسيقى والكورال بمركز الفنون بالمديرية، وعروض العزف الموسيقية، والغناء الفردي، وذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وقيادات المديرية.

مشروعات 30 يونيو

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الاحتفالية هذا العام بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة جاءت لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، وانتقلت فيها مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة و تعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، فهي الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن، بتوجيهات وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ثورة 30 يونيو فتحت المجال لتمكين جيل كامل من الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية، مشيراً إلى النسبة الكبيرة التي يحتلها الشباب في مجلسي النواب والشيوخ وتولي مسؤولية حقيبة نائب وزير أو نائب محافظ وتواجد كيانات سياسية وحزبية قائمة على سواعد الشباب.