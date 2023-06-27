أعمال يوم عرفة للحاج.. ركن الحج الأعظم

يعد يوم عرفة، الذي يحل اليوم، وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والموافق ليوم 26 يونيو عام 2023، من أفضل أيام العام كله في الشريعة الإسلامية، فهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، في واحد من أبرز أركان الحج الذي لا يكون إلا به، وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يستفسر فيه صاحبه عن أعمال يوم عرفة، وما هو المستحب فعله في ذلك اليوم.

أعمال يوم عرفة للحاج

أجابت دار الإفتاء على استفسار السائل، وأوضحت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أعمال يوم عرفة تفصيلا، فقالت إن الحجاج في هذا اليوم يذهبون إلى جبل عرفات، مشيرة إلى أنه إذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة، يستحب التكبير في أثناء الذهاب إلى عرفة، وأن يتأكد الحاج أنه موجود داخل حدود عرفة نفسها، وذلك لأن الحج عرفة، فهو الركن الأعظم للحج، ولا حد بدونه، كما أنه لا يقضى لو فات، كما أنه لا يجبر بهدي أو صيام.

الصلاة في عرفة

وأضافت دار الإفتاء، أن الحاج يصلي في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، مع القصر، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أنه يجوز أيضا للحاج أن يصليهما جمع تأخير، كما يجوز له أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا شيء عليه في ذلك.

الوقوف بعرفة

وأوضحت دار الإفتاء، أن الحاج في يوم عرفة ينتظر في عرفة حتى غروب الشمس، كما يستحب له أن يكثر من الدعاء وذكر الله، على أن يستقبل القبلة، مشيرة إلى أن الوقوف بجبل عرفات يمتد حتى طلوب فجر اليوم التالي، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وأن من استطاع أن يدرج عرفة في أي جزء من الليل، صح وقوفه، طالما كان قبل الفجر، كما أنه لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفت