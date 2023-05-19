أعمال يوم عرفة لغير الحاج.. الصيام والتكبير والتهليل

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو القعدة 1444، مساء اليوم الجمعة، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى يحرص العديد من المسلمين على معرفة أعمال يوم عرفة لغير الحاج حرصا منهم على اغتنام فضل هذا اليوم المبارك، فوقفة عرفات من خير أيام العام.

أعمال يوم عرفة لغير الحاج

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، أوضح عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعمال يوم عرفة لغير الحاج، والتي من المستحب أن يحرص عليها المسلم في نهار عرفة إلى أن تغرب الشمس.

ولفت جمعة في حديثه عن أعمال يوم عرفة لغير الحاج، إلى أن وقفة عرفات من خير الأيام، مشيرا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «إن في أيام ربكم نفحات فتعرضوا لنفحات الله»، وأكد أن أبرز مظاهر العبادة في وقفة عرفات لغير الحاج، هي صيام هذا اليوم المبارك، فصيام يوم عرفة له فضل كبير.

أفضل أعمال يوم عرفة

وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق إلى أن من أعمال يوم عرفة لغير الحاج التكبير والتهليل، موضحا: «على المسلم أن يذكر الله، وأن يحرص على التكبير والتهليل وذلك على مدار اليوم وحتى تغرب شمس هذا اليوم المبارك»، ولفت إلى قوله تعالى في الآية رقم 28 من سورة الحج: «ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ»، وأشار أيضا للحديث النبوي، حيث قَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّخَمِيدِ» رواه الإمام أحمد.

وأضاف جمعة أن من ضمن أعمال يوم عرفة لغير الحاج الحرص على الإكثار من الدعاء على مدار هذا اليوم، مؤكدا أن الدعاء في يوم عرفة له فضل كبير، وهناك احتمال كبير لاستجابة الدعاء، فضلا عن أن للصائم دعوة لا ترد، والعديد من المسلمين يصوم في هذا اليوم، ومن ضمن أعمال يوم عرفة لغير الحاج قراءة القرآوحبذا ختامه في يوم عرفة.