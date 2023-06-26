رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي عقار الإسكندرية

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، كلا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية اليوم، لاستقبال المصابين في انهيار عقار ميامي.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، اليوم، فقد وجه «قنصوة» بضرورة أن تكون المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة الناجمة عن انهيار عقار الإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى

كما شدد على استمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجها بمراجعة توافر الأرصدة الخاصة بالأدوية والمستلزمات وبنوك الدم، وكذلك نوبتجيات أعضاء الكادر الطبي، وجاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع أي حوادث أو حالات طارئة خلال فترة إجازة العيد.

تفاصيل انهيار عقار ميامي

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار في منطقة ميامي شرق الإسكندرية اليوم يتكون من 13 طابقا، بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص حتى الوقت الراهن.