تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم.. شقق مصايف وانشطار نصفي (صور)

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية، صباح اليوم، حيث انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من 14 طابقا.

وانتقل إلى موقع الحادث جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد وقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

شقق مصايف في عقار الإسكندرية المنهار

وذكر «الشريف»، في بيان، تفاصيل انهيار عقار الاسكندرية، موضحا أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يُستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

تفاصيل انهيار عقار الاسكندرية

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.