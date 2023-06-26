وكيل «صحة الإسكندرية»: مصاب واحد خرج من تحت أنقاض عقار ميامي المنهار

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية إنَّ الجهات المعنية تصرفت فور إخطارها بسقوط عقار في منطقة ميامي مخصص لقضاء الإجازات بالكامل بسبب صدع عمودي، مبينة أنّه تمّ إرسال 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما يتمّ تطوير فرق الحوادث والفرق الطبية بسرعة من أجل العلاج السريع للحوادث.

وأضافت وكيل وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ شخصًا واحدًا فقط أصيب بجروح وتمّ إخراجه من أسفل أنقاض مبنى منهار ونقله إلى أقرب مستشفى، مبينة أنَّ الإصابات كانت طفيفة إلى متوسطة بسبب الجروح التي حدثت في المبنى.

وقالت وكيل وزارة الصحة المصرية إنَّ الانفجار وقع بينما كانت فرق البحث والإنقاذ تحاول التعامل مع الحادث، وقذف بالطاقم الطبي في موقع الحادث، وتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة.

وعن عدد الجرحى، أكّدت أنَّه من الصعب معرفة عدد المصابين في انهيار المبنى في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنَّ عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن الجرحى جارية، خاصة أنها تستخدم كشقة إيجار صيفية بدلاً من عقار سكني.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية والمستشفيات الجاهزة للتعامل مع هذا الحادث، قالت «طهيو» إن الإسكندرية بها شبكة ممتازة من المستشفيات والمراكز الطبية المجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما في ذلك مستشفى شرق المدينة التي لا تبعد أكثر من 5 دقائق عن موقع الحادث.