فحص 1202 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز بسيون وصرف العلاج مجانا

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية تنموية شاملة إلى قريه قرانشو بمركز بسيون لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج مجانا.

ضمن مبادرة حياة كريمة

صرح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا أن الإقبال المستمر والملحوظ من المواطنين على الاستفادة من خدمات قوافل جامعة طنطا يعكس دور الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا، في دعم المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليؤكد على الثقة المجتمعية التي تحظى بها الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع في كافة المجالات التنموية وما تذخر به الجامعة من كوادر طبية تقدم رعاية طبية على أعلى مستوى المرضى فى القرى الأكثر احتياجا.

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم القوافل الطبية يأتي على رأس أولويات الجامعة، إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية، لتوفير خدمات طبية متميزة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية والعلمية المتخصصة في الجامعة في مختلف التخصصات.

الكشف على 1202 مواطناً

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لـ1202 حالة من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 105 حالات إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة مجانا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 4015 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

68 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و115 حالة في عيادة طب الأطفال، و132 بجراحة العظام، و154 بعيادة الأمراض الجلدية، و113 بأمراض الباطنة، و66 بعيادة جراحة المسالك البولية، و104 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 26 بعيادة الجراحة العامة، و54 بعيادة الأمراض الصدرية، و24 بالنفسية والعصبية، و156 بعيادة طب وجراحة العيون، و34 بعيادة القلب والأوعية، و 66 بعيادة التحاليل، و36 بعيادة تنظيم الأسرة، و54 بعيادة مبادرات الصحة.

كما تم تحويل 105 حالات بواقع 14 جراحة مخ وأعصاب، و6 أطفال، و14عظام، و9 جلدية، و4 باطنة، و8 مسالك بولية، و12 انف وأذن وحنجرة، و9 جراحة عامة، و6 الصدر، و2 نفسية وعصبية، و18 طب وجراحة العيون، و3 قسم القلب والأوعية الدموية.