مجلس جامعة كفر الشيخ: دعم وتوفير قوافل بيطرية وصحية لقرى «حياة كريمة»

استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال جلسة مجلس الجامعة، اليوم الإثنين بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عرضا سريعا لأهم الأحداث التي شهدتها المحافظة التي كان آخرها الاحتفال بوضع حجر الأساس للمنطقة اللوجيستية الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة كفر الشيخ، وهو الحدث الذي سيعمل على تغيير وجه العاصمة من حيث يتضمن على العديد من الخدمات المجتمعية والترفيهية لخدمة مواطني المحافظة، كما سيوفر العديد من فرص العمل لشباب الخريجين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حسن استضافة الجامعة للاحتفال بوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية.

أهمية امتحانات الدراسات العليا

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، عمداء الكليات بضرورة الأخذ في الاعتبار بأهمية امتحانات الدراسات العليا والتي لا تقل أهمية عن امتحانات طلاب المرحلة الجامعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب الدارسين بمرحلة الدراسات العليا.

توفير كافة الخدمات للمواطنين من قبل الدولة

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما طالب رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.