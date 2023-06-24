«الاتصالات» تشارك في خلق مجتمع رقمي تفاعلي داخل قرى «حياة كريمة»

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى.

مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير الإنترنت فائق السرعة

وأعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، بالإضافة إلى 1019 برجاً محمولاً لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديداً، وتطوير 576 برجاً أخرى.

تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلي

وأكدت وزارة الاتصالات أنه تم تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى، بالإضافة إلى الوجود فى ٣٣٣ مجمعاً خدمياً لتوفير الخدمات البريدية، فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية تم التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» فى 20 محافظة، وتم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعياً داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى، حيث تم تدريب 761 مواطناً من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة الواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة.

وتابعت الوزارة أنه تم الانتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات «حياة كريمة»، وتم الانتهاء من النموذج التجريبى من منصة حياة كريمة رقمية بهدف خلق مجتمع رقمى تفاعلى.

وقالت الوزارة إنه فى محور التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكل فئاته، بلغ إجمالى عدد المتدربين من قبل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية 20 ألف متدرب من خلال مبادرة «قدوة تك»، ونوادى تكنولوجيا المعلومات، والتعلم الإلكترونى، ومبادرة المواطنة الرقمية.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التشخيص عن بُعد بلغ 11 ألف مواطن ضمن المشروع الذى يستهدف ربط الوحدات الصحية تكنولوجياً فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية، فيما بلغ عدد زيارات موقع كنانة أونلاين (بوابات المعرفة المجتمعية) ٤ ملايين زيارة خلال العام.

وقالت الوزارة إن هناك ما يقرب من 500 شخص من الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوى الإعاقة قاموا بالتسجيل فى قاعدة بيانات موقع الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل التوظيف والذى أطلقته الوزارة ليتم من خلاله التشبيك بين الشركات والباحثين عن العمل من الأشخاص ذوى الإعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف.

تطوير تطبيق «واصل» لتوفير خدمات متكاملة للأشخاص الصم وضعاف السمع وإتاحة الخدمات على التطبيقات الذكية

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة قامت بتطوير تطبيق «واصل» للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع شركة أفايا ويقدم التطبيق خدمات متعددة عن طريق مكالمات فيديو مجانية، منها خدمات الطوارئ من نجدة، وإسعاف، ومطافئ وشكاوى الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد من التطبيق يحتوى على تحديثات عديدة بواجهة المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية العمل على أجهزة iPhone وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونياً وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمى، كل ذلك باستخدام لغة الإشارة من قبل مترجمين على أعلى مستوى من الخبرة موجودين بالمركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل وهو المركز الأول من نوعه فى المنطقة العربية وأفريقيا ويقدم خدماته بالمجان.

وأعلنت وزارة الاتصالات أنه تم تجهيز 22 معمل كمبيوتر فى 22 داراً من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى منها المنوطة بخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم الدعم التكنولوجى لـ100 مدرسة من مدارس الدمج التعليمى التابعة لوزارة التربية والتعليم، فيما أعلنت وزارة الكهرباء عن إتاحة خدماتها من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية المزودة بشاشات تعمل باللمس وأجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقات السمعية والبصرية من خلال تطبيقات مصممة خصيصاً لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع.