«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا حول القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تليفزيونيا حول القمر الصناعي «مصر سات 2»، وذكر التقرير أن المشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، ويتم إطلاقه من الصين في الربع الأول من أكتوبر المقبل.

القمر الصناعي مصر سات

وأضاف التقرير أن القمر الصناعى «مصر سات 2» من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضي 5 سنوات، ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض وأسود، ويساعد الدولة في خططها التنموية في العديد من المجالات.

ولفت التقرير إلى أن القمر الصناعي «مصر سات 2» يعظم الاستفادة من موارد الدولة، ويساعد الدولة في التخطيط العمرانى، وتبلغ تكلفته 74 مليون دولار كمنحة من الصين، ويغادر القاهرة يونيو الحالي استعدادا لإجراء التجارب النهائية.

المحاصيل الزراعية

تابع، يساعد القمر في تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها، كما يساعد فى متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة فى السواحل الشمالية، ويساعد فى تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، وتم اختباره فى أول تشغيل تجريبى بمقر وكالة الفضاء المصرية.