مصر تتسلم نماذج القمر الصناعي الجديد «سات 2» الأحد المقبل

تتسلّم وكالة الفضاء المصرية، النموذج الكهربي والميكانيكي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، الأحد المقبل، بمقر وكالة الفضاء المصرية، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصيني ليو ليكيانج، والمدير المالي لشركة CASC الصينية، ولفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

وتُعقد الاحتفالية داخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار والتشغيل للأقمار الصناعية في أفريقيا، وهو مبنى AITC المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، وبعد ذلك سيتم توقيع اتفاق التسليم بين مصر والصين في مبنى وكالة الفضاء المصرية.

توفير صور تصل دقتها إلى مترين

يذكر أنّ مشروع Misrsat2 مشروعًا رائدًا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين مصر والصين، ويساهم القمر الصناعي مصر سات 2 في توفير صور تصل دقتها إلى مترين، ويمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، والتخطيط العمراني، ومتابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، وتتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، والتعدي علي الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

صناعة الفضاء والأقمار الصناعية

وتستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية، وعلى رأسها القمر الصناعي مصر سات 2، الذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث يتم تجميعه واختباره الآن، في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازا جديدا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر، حيث يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين على أحدث تكنولوجيات تجميع واختبار الأقمار الصناعية وظيفيا وبيئياً، كما يُمَكِن الدولة من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.