أمين الفتوى يوضح حكم تعطر المرأة وإزالة الشعر الزائد بالوجه

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ وضع المرأة للعطر ليس منهيا عنه شرعًا على الإطلاق، بل يجب أن تضع المرأة عطرًا، ولكن بدرجات تحسن الرائحة فقط، وليس الفواح النفاذ الجاذب للانتباه.

عطر المرأة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج البيت المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «لو استعملت المرأة عطرا خفيفا غير واضح أو نفاذ فلا مانع من هذا، وأما المرحلة الثانية، فهي النية، هل نيتها لخروجها من المنزل ومجرد رائحتها خفيفة، فهذا لا مانع فيه، أم نيتها نافذة لجذب الانتباه إليها، فهذا حرام»، مستشهدًا بالحديث الشريف: «أيُّما امرأةٍ استعطرتْ ثُمَّ خَرَجَتْ، فمرَّتْ علَى قومٍ ليجِدُوا ريَحها».

تحديد النية

واستكمل: «فالنية الكاملة لجذب الرجال، جعل المرأة مؤاخذ عليها شرعا، فالزينة مطلوبة للرجال والنساء، فعلينا أن نفرق بين الرائحة الطيبة غير اللافتة للانتباه، والرائحة النفاذة التي تجذب الانتباه».

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إزالة الشعر الزائد فى الوجه مضيفا: «الحفاف هو إزالة الشعر، إذا كان هذا الشعر يوذي المرأة ويجعل وجهها منفرا، فإذا أزالته لتغيير هذا الشكل، فلا مانع من هذا، وإذا أزالته كنوع من التغيير في خلق الله، بغير ضرورة ولاحاجة، فهذا لا يجوز».