هل يجوز صيام العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصيام يوم العيد، فالناس ضيوف على الله، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم في قوله، «إنها ضيافة الله سبحانة»؛ يعني الناس في العيد ضيوف على الله سواء في عيد الفطر أو الأضحى وثلاثة أيام التشريق بعده ولا يجوز للمسلم بحال أن يصومها.

فخر: صيام العيد وأيام التشريق مخالفة الأدب مع الله

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المسلمين في الأعياد ضيوف الله، سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى، وكذلك الأمر بالنسبة لأيام التشريق، ومن يصومها فقد خالف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، موضحاً «الله يدعونا إلى ضيافة فإذا خالفنا هذا فنسيئ الأدب مع الله».

عدم العزم على الصيام.. أول أحكام العيد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «بداية من أول أحكام العيد عدم العزم على صيام، لأنها أيام أكل وشرب، فلا يجوز أبدا الصيام أيام العيد مطلقا، ولا أيام التشريق حتى رابع يوم، الخمس أيام دول لا يجوز فيهم الصيام».