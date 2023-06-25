أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: مستحب عدم الفطر قبل صلاة عيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي عيد الأضحى وكان يفطر بعد صلاة العيد من طبخ الأضحية، موضحاً «هذا عكس ما كان يفعل في عيد الفطر يفطر أولاً ثمَّ يصلي».

فخر: الإفطار قبل صلاة عيد الفطر سُنَّة عن النبي محمد

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ سيدنا النبي كان قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، يفطر شيئا حلو المذاق، في انصياع لأمر الله سبحانه وتعالى بالفطر، أما في عيد الأضحى فكان لا يفطر وإنما كان يخرج للصلاة وبعدها يذبح أضحيته ويأكل منها.

مستحب عدم الإفطار قبل صلاة عيد الأضحى

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «مستحب إن كل واحد منا ألا يفطر قبل صلاة العيد، ويعود ويذبح أضحيته ويأكل منها مثلما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس واجبا أو ملزما به وإنما مستحب فقط».