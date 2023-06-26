بدء وصول حجاج السياحة إلى مشعر عرفات.. ونافورة داخل المخيمات

أعلنت بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية أن المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بعرفات بدأت في استقبال الحجاج صباح اليوم، وذلك تمهيدا لبدء مناسك الحج غدا بالوقوف بعرفات، لافتة إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة للرحلات بدأت في إجراءات تصعيد حجاجها من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى عرفات مند الصباح الباكر، وذلك لضمان وصولهم للمشعر المقدس بعيدا عن التكدسات المرورية.

جولات تفقدية لمخيمات حجاج السياحة بعرفات ومنى

وقالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن لجان البعثة أجرت جولات تفقدية للاطمئنان على سير تصعيد حجاج السياحة من مكة إلى عرفات، لافتة إلى أنه تم الاطمئنان على المخيمات، موضحة أن المخيمات ألمانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو، كما تتواجد في أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول.

توفير كل الخدمات الطبية لحجاج السياحة بمخيمات عرفات

وأضافت سامي أنه للمرة الأولى هذا العام تم إنشاء نافورة مياه داخل مخيمات الحجاج السياحة الـ 5 نجوم، كما توفير كل الخدمات الطبية والفندقية والتثقيفية، لافتة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من اتصال يوميا تتلقاه من الوزير للاستفسار عن أحوال الحجاج وكل ترتيبات الحج، مضيفة أن الوزير أصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجههم، ووجَّه الوزير الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج.

وشددت سامي على أن البعثة تتواصل على مدار الساعة مع كل لجانها المنتشرة بين أماكن إقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة حيث تم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة أولا بأول بأي تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه الحجاج.