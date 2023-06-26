«السياحة»: نقل سيدتين من حجاج السياحة إلى عرفات بسيارات الإسعاف

كشفت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، عن أنّ هناك 2 من حجاج السياحة في مستشفيات مكة المكرمة، حيث أجرت إحداهن عملية جراحية أمس بتركيب شرائح ومسامير بالفخذ الأيمن، فيما تعالج الأخرى من مرض نفسي أُصيبت به فور وصولها إلى مكة.

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي، لـ«الوطن»، أنّه رغم الحالة الصحية لهاتين الحاجتين ووجودهن حتى الآن بمستشفيات مكة المكرمة، إلا أنّه سيتم تصعيدهن إلى عرفات لأداء الركن الأكبر من الحج بالوقوف بعرفة غدا، عبر سيارات إسعاف مجهزة ضمن القافلة الطبية السعودية، لافتة إلى أنّ إجراءات نقل الحاجتين لا توجد بها أي خطورة على حياتهن، خاصة أنّ الرأي الطبي هو الذي حدد قرار نقلهما.

تصعيد حجاج السياحة إلى عرفات اليوم

وأشارت إلى بدء تصعيد حجاج السياحة عصر اليوم، وعددهم نحو 16 ألفا و100 حاج إلى صعيد عرفات عبر أكثر من 400 أتوبيس حديث، لافتة إلى أنّ بعثة الحج السياحي وضعت خطة لتصعيد الحجاج، تضمن عدم تعريضهم للزحام والاختناقات المرورية، وتسمح بوصولهم إلى مشعر عرفات قبل فجر الغد على أقصى تقدير.

لجان بعثة الحج السياحي تنتقل إلى عرفات ومنى اليوم

ولفتت إلى أنّ لجان بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية وعددها نحو 12 لجنة، انتقلت إلى مشعر عرفات، وجرى تقسيمها على المخيمات التي يقيم بها حجاج السياحة، موضحة أنّ وظيفة اللجان هي تقديم الخدمات للحجاج وحل أي مشكلة تواجههم، كما جرى تخصيص لجنة تكون مهمتها إعادة التائهين إلى مخيماتهم.

مخيمات حجاج السياحة بمني وعرفات

وأشارت إلى أنّ بعثة الحج السياحي تفقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم، المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة في منى وعرفات، كما أنّ مخيمات الحجاج التي سيقيم بها حجاج السياحة ألمانية الصنع مقاومة للحريق ومزودة بتكييفات فريون، مشيرة إلى أنّه يتم تقديم 3 وجبات يومية لحجاج السياحة خلال تواجدهم بمنى وعرفات.