«مات في ثواني».. سقوط رجل أعمال روسي بمظلة من الجو (فيديو)

أخطأ رجل أعمال روسي تقدير مسافة ارتفاعه عن الأرض أثناء قفزه بمظلة من هليكوبتر طراز Mil Mi-8 روسية الصنع، فهوى سريعا من حيث كان على ارتفاع يزيد عن 100 متر من على سطح الأرض وارتطم بقوة في ساحة الهبوط.

الأطباء فشلوا في إنقاذ حياة رجل الأعمال الروسي

وتم نقل سيرجي تسيجانوف من حيث سقط في ضاحية كولومنا قرب العاصمة الروسية موسكو، إلى مستشفى وصل إليه نازفا من إصابته بجروح وكسور عدة، حيث انهمك الأطباء ما أمكن لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يفلحوا، فلفظ رجل الأعمال الروسي البالغ 51 عاما أنفاسه الأخيرة الأحد الماضي وفارق الحياة.

تسيجانوف يملك محطة إذاعية في روسيا

يذكر أن رجل الأعمال الروسي سيرجي تسيجانوف، متزوج وأب لأبناء، أنه بقي يومين في المستشفى قبل وفاته التي تم الإعلان عنها أمس فقط، وبأنه المالك السابق لمحطة Europe + Ryazan الإذاعية، كما كان يملك إذاعة Russian Radio – Ryazan أيضا.