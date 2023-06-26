«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الإثنين، إنّه اعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا.

وأضاف الجهاز عبر موقعه الإلكتروني، أنّه اعتقل واحدًا من الثلاثة في منطقة أمور بالشرق الأقصى الروسي، بتهمة إرسال أموال إلى أوكرانيا لشراء طائرات مُسيرة ومعدات عسكرية أخرى، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

كما اتهم 2 من سكان بلدة يالطا في شبه جزيرة القرم، بالاتصال بالمخابرات الأوكرانية وإمدادها بمعلومات حول الأوضاع في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا عام 2014.