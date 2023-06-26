نائب وزير التعليم يمثل مصر في مؤتمر لمجموعة العشرين بالهند

شارك الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ممثلًا لمصر نيابة عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع وزراء التعليم لدول مجموعة العشرين والدول المستضافة، خلال الفترة من الثلاثاء 20 يونيو 2023 إلى الخميس 22 يونيو 2023، والذي عقد في مدينة بونيه بالهند.

نظام تعليمي نموذجي

وألقى الدكتور محمد مجاهد كلمة مصر في المؤتمر، نيابة عن الدكتور رضا حجازي، أكد خلالها التزام مصر منذ 2017 بضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف والمعزز لفرص التعلم مدى الحياة لشبابها، والذي يهدف إلى استبدال نظام التعليم القديم بنظام تعليمي جديد وحديث ونموذجي لضمان تزويد الأجيال الجديدة من الشباب المصري بالمهارات الحياتية والأساسيات الأخلاقية، حيث يعتمد إطار المناهج الجديد على المهارات الحياتية بدلا من المحتوى المعرفي، ويتبنى هذا النظام التعليمي الجديد إتقان الطالب للمهارات الحياتية، مثل التفكير النقدي والتحليل والمهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا، مشيرا إلى تمكن مصر بالفعل من نشر وتطبيق هذا النظام التعليمي الجديد من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي خلال السنوات 2018-2022.

استراتيجية إصلاح التعليم الفني

وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أن مصر تلتزم أيضًا بتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني، والتي تستند إلى عدة ركائز، منها تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على الجداريات والتوسع في التحول الرقمي، والاهتمام بضمان الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في برامج للتعليم الفني، وكذلك تدريب معلمي التعليم الفني من خلال إنشاء أكاديمية خاصة بهم، والتعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل إنشاء مدارس تعليم فني نموذجية تهدف إلى أن يكون الطالب خريج متميز متقن للجدارات المطلوبة في سوق العمل تسمى مدارس «التكنولوجيا التطبيقية».

التحول في مجال التعليم الفني

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أنه منذ عام 2018 تمكنت مصر من تنفيذ حوالي 80% من هذا التحول في مجال التعليم الفني، وسيتم الانتهاء من إجراء التحول الكامل بحلول عام 2024.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الدكتور محمد مجاهد مع شيرى دارميندرا برادهان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بالهند، حيث ناقشا النموذج الهندي في تطوير مهارات الأجيال الجديدة من الشباب الهندي لتكون مستعدة لمجابهة ظروف العمل الجديدة والتكنولوجيات الجديدة المتسارعة.

وشارك الدكتور «مجاهد» أيضا في نقاشات الإعلان الوزاري لوزراء تعليم المجموعة، والذي سيعرض على رؤساء دول مجموعة العشرين والدول المستضافة في اجتماع شهر سبتمبر المقبل.