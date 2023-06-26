حسن شاكوش يشدو للسيدات فقط في حفل بالساحل الشمالي

تعاقد الفنان حسن شاكوش على إحياء حفل للسيدات فقط في أحد الشواطئ المخصصة لهن في مدينة الساحل الشمالي، ليقام في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الحفل يقام الخميس المقبل بالساحل الشمالي

الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وهي المرة الثانية التي يشدو فيها شاكوش بهذا الشاطئ.

شاكوش يشدو للمرة الثانية في شاطئ للسيدات فقط بالساحل الشمالي

يذكر أن آخر حفل لحسن شاكوش في القاهرة كان مع الفنان عمر كمال وتراوحت أسعار التذاكر بين ثلاثة فئات، الأولى بـ157 جنيها، والثانية بـ257 جنيها، والثالثة والأخيرة بـ357 جنيها.

وتضمَّنت شروط الحفل، عدم دخول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية والمواد المشتعلة وجميع الأسلحة الحادة بأنواعها، بالإضافة إلى عدم دخول اللافتات والأعلام والليزر وكشافات الإضاءة والمأكولات والمشروبات والحيوانات.

هذا إلى جانب عدم السماح بدخول جميع أنواع الكاميرات، وفي حالة حدوث أي مشاجرة داخل الحفل يحق للمنظمين إخراجهم من الحفل.