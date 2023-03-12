زوجة حسن شاكوش تكشف سبب سجودها في حفل زفافها: ربنا كرمني بيه

كشف ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سبب سجودها خلال حفل زفافها، الذي أقيم منذ يومين، داخل أحد الفنادق في منطقة القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من أبرزهم تامر حسني، رامي صبري.

ريم طارق: حسن شاكوش أحسن حد في الدنيا

ونفت ريم طارق خلال لقائها مع «ET بالعربي»، أنها كانت تقصد بهذا تريند السوشيال ميديا، قائلة: «دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا..محدش هيقدر يضحك على ربنا..وإن حسن شاكوش عوض ربنا أنا كنت واخدة عهد على نفسي إني أول ما أدخل قاعة الفرح لازم أسجد لأنه ربنا أكرمني بحسن شاكوش».

وتابعت قائلة: «حسن شاكوش أحسن واحد في الدنيا في عيوني، وأنا مش بشغل دماغي بحد، وإحنا كنا جيران وكل واحد فيهم راح مكان تاني، وبعدنا عن بعض 10 سنين، وكانت مفاجأة بالنسبة لي حسن شاكوش يتقدم لها، لأنه حسن عندي حاجة كبيرة أوي، لاعيب كورة وأشيك واحد وكاريزما».

بينما قال حسن شاكوش في نفس اللقاء، إنه تقدم لزوجته ريم طارق، منذ ثلاث سنين، ولكنها كانت مخطوبة، وفي النهاية النصيب جمعهم.