أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد حفل الزفاف

شكر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته، كل الحاضرين لحفل زفافه الذي أقيم أمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور كبير من نجوم الغناء المصري، في أول ظهور رسمي له عقب الحفل، الذي امتد للساعات الأولى من الصباح الباكر، وسط أجواء احتفالية مبهرة.

حسن شاكوش وزوجته احتفلا بزفافهما في القاهرة

حسن شاكوش وزوجته، نشرا صورة في أول ظهور له عبر صفحته بموقع انستجرام، وعلق عليها: «الحمد لله وشكرا لكل نجم وكل شخص جه ونورني، ️اليوم كان حلو بيكوا كلكوا والله، وربنا يرزق الناس جميعا يا رب».

كان حضر حفل زفاف شاكوش كل من مصطفى قمر، عمر كمال، رامي صبري، حمو بيكا، محمد نور، أحمد شيبة، وفاء عامر، هنادي مهنا، راندا البحيري وغيرهم من النجوم.

أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته كان بصورة

حسن شاكوش كان كشف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كان يتمنى قضاء شهر العسل خارج مصر، لكن اقتراب شهر رمضان أحال دون تحقيق أمنيته، مضيفا أنه يعتزم العودة إلى القاهرة قبل الشهر الكريم، لرغبته في قضائه مع أسرته وأسرة زوجته.

كان حسن شاكوش وزوجته تصدرا ترند مصر خلال الساعات الماضية، بسبب حفل زفافه الذي أقيم في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بالقاهرة.