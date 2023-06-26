رؤساء الأحزاب: 30 يونيو ثورة شعبية أنقذت مصر والمنطقة العربية

استعرضت فضائية DMC حوارًا مفتوحًا مع عدد من رؤساء الأحزاب للحديث عن ذكرياتهم مع ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

الساحة السياسية

وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن ثورة 30 يونيو تاريخ مضيء في الحياة المصرية، خاصة في الساحة السياسية، موضحا أن التحديات التي شهدتها الدولة على مدار 60 عاما تمكنت القيادة المصرية من مواجهتها مع إحداث حركة تنموية في كل القطاعات.

وأوضح اللواء سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية قامت بحماية القوات المسلحة، وأعادت الأرض والعرض إلى مصر مرة أخرى، بعد أن استولى عليها تنظيم الإخوان.

خروج الشعب المصري

ومن جانبه، أكد عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أن كتب التاريخ توضح خروج الشعب المصري في 9 و10 يونيو 1967 للدفاع عن مصر، ورفض الهزيمة، وخرج مجددا في 30 يونيو 2013 فأنجز ما حدث في 3 يوليو، مضيفا أن حزب التجمع جزء أصيل من تحالف 30 يونيو، ويختلف على سياسات ولكن لا يختلف على الوطن.

30 يونيو أعادت سوريا لحضن الجامعة العربية

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن ثورة 30 يونيو هدفها هو إنقاذ مصر من المخطط الإرهابي وإنقاذ الأمة العربية من مصير التفكك والتشرذم، مؤكدا أن 30 يونيو أعادت سوريا لحضن الجامعة العربية.