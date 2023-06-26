برلماني سابق: ثورة 30 يونيو كانت طفرة سياسية في محلها ووقتها

استعرضت فضائية DMC، حوارًا مفتوحًا مع عدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية للحديث عن ذكرياتهم مع ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو.

قال الدكتور باسل عادل، سياسي وبرلماني سابق ونائب وزير الشباب والرياضة السابق، إن ثورة 30 يونيو كانت طفرة سياسية في محلها ووقتها، مشيرا إلى أنّ التيار كان يدعو لخراب مصر وخروجها من هويتها الثقافية والمصرية، فضلًا عن الانفراد بشؤون البلاد مع إقصاء الجميع.

30 يونيو عملت استقرارا كبيرا بالبلد

وأضاف «عادل»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أن أبناء الشعب المصري تكاتف وحرر مصر من هذا التيار، مشيرًا إلى أن 30 يونيو عملت استقرارًا كبيرًا في البلد، وأظهرت قوة الدولة المصرية، فضلا عن إنقاذها للمنطقة بالكامل.

المصريين دافعوا عن الوطن والهوية

ومن جانبه، أكدت أميرة العدلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «المصريين عملوا مفأجاة ونزلوا لكي يدافعوا عن الوطن والهوية المصرية التي كان يتم اختطافها»، لافتة إلى أن إزاحة حكم الإخوان المسلمين أهم إنجازات ثورة 30 يونيو كونه كان أمر صعب للغاية، إذ أنهم قفزوا على السلطة لكنهم أيضا قفزوا على الدستور من خلال الإعلان الدستوري المشوه الذين أرادوا فيه أن يظلوا بالحكم للأبد.