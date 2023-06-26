«إكسترا نيوز» تستعرض جهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر منذ 30 يونيو

شهدت قطاعات الزراعة والصناعة في مصر نهضة حقيقية خلال السنوات الـ9 الماضية، وحظيت بدعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

واستعرضت قناة «إكسترا نيوز» جهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر، والتي شملت التالي:

التصنيع الزراعي

- دعم الدولة التصنيع الزراعي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية.

- رفع كفاءة الري الحقلي بأراضي الوادي والدلتا.

- إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية.

- تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

- تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

- مشروع إقامة المركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط.

- مشروعات الشون والصوامع المطورة؛ لرفع الطاقة التخزينية المتاحة وتقليل الفقد في الأقماح.