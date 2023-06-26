عالم مصريات لـ«القاهرة الإخبارية»: زيارة المشاهير للآثار المصرية دليل على ريادة حضارتنا

قال حسين عبدالبصير، عالم مصريات، إن زيارة المشاهير من رجال الفن والسياسة والثقافة للمناطق الأثرية بالقاهرة، خير دليل على ريادة الحضارة المصرية في الداخل والخارج.

زيارة المشاهير لمصر

وأكد عبدالبصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتصف النهار» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأهرامات المصرية تتم دراستها في المناهج الدراسية بالكثير من دول العالم، حيث تعد بمثابة معجزة بشرية حضارية لم يستطع أحد تفسيرها حتى الآن بالرغم من التقدم التكنولوجي الحالي.

وأضاف في حديثه، أن زيارة مشاهير السوشيال ميديا للأهرامات والمناطق الأثرية المصرية بمثابة دعاية مجانية للحضارة المصرية بالخارج، خاصة وأن مشاهير السوشيال ميديا لديهم ملايين المعجبين.

مشاهير السوشيال ميديا

وتابع: «وزارة السياحة والآثار تحرص على إرسال دعوات متكررة للمشاهير من مختلف البلدان من أجل زيارة مصر، وأخذ الصور التذكارية لهم ونشرها في جميع دول العالم، وهذا النشاط كان يتم توظيفه لنشر الحضارة المصرية بالخارج، وبالتالي مصر تكون مقصدًا سياحيًا لمحبي هؤلاء المشاهير».