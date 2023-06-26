فايز فرحات لـ«القاهرة الإخبارية»: العالم توجه لتأسيس مجموعات اقتصادية وتمويلية جديدة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن عملية التحول في النظام العالمي لا تسير فقط وفق التحولات الاستراتيجية، وفي السابق كانت عملية الانتقال في النظام العالمي تتم عبر موازين القوى العسكرية، وكان في الأغلب يتم الانتقال من شكل للنظام العالمي إلى شكل آخر عبر الحروب.

التحول في بنية النظام العالمي

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الآن الوضع مختلف، أصبح التحول في موازين القوى الاقتصادية والتكنولوجية هو المدخل الأكثر أهمية ولا يقل في أهميته عن التحولات الاستراتيجية في تكريس عملية التحول والانتقال في النظام العالمي.

وتابع أنه يمكن استنتاج أن التحول في بنية النظام العالمي يجري منذ على الأقل 10 سنوات، عندما تم تأسيس مجموعات جديدة منها مجموعة البريكس، ومجموعة العشرين، وغيرها في استحداث أبنية او مؤسسات مالية موازية لمجموعة «بريتن وودز».

الأزمة الروسية الأوكرانية

ولفت إلى أن مجموعة بريكس هي بالفعل تحول كبير يجري في بنية النظام العالمي، وهي مجموعة اقتصادية أو ومالية بالأساس، لكن هذا لا يمنع أنها ستكون لها انعكاسات كبيرة، بخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.