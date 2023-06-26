«القاهرة الإخبارية»: الدفع بمعدات كبيرة للتعامل مع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

قال الكاتب الصحفي سرحان صنارة، إن منطقة انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية يبعد عن كورنيش الإسكندرية في محيط ميامي بأمتار قليلة جدا، موضحًا: «الواضح من بقايا العقار أنه تأثر بعوامل التعرية لقربه من البحر.

سبب الانهيار

وأضاف «صنارة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «العقار مكون من دور أرضي و13 طابقا، وانهار بسبب انشطار نصفه بالكامل، والأهالي الموجودون في الشارع لا يستطيعون الجزم بشأن وجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض من عدمه لأن الإقامة فيه ليست كاملة والجيران لا يعرفون بعضهم، ومعظم شقق العقار يتم تأجيرها لمدة أيام ويتغير سكانها بشكل مستمر».

معدات أكبر

وتابع: «تمت الاستعانة بمعدات أكبر لأن المعدات التي كانت موجودة لم تكن كافية للتعامل مع حجم الأنقاض الكبير، كما أن عملية رفع الأنقاض تتم بحذر شديد جدا تحسبا لوجود أشخاص تحت الأنقاض».

وأكد: «بالتواصل مع وكيل وزارة الصحة للإطلاع على آخر إحصائية، أشار إلى أن عدد المصابين 4 أشخاص فقط وتم نقل 2 إلى مستشفى شرق المدينة و2 إلى دار مرقص، وحالتهم مستقرة وإصابتهم تصل إلى ضيق تنفس، وأعمارهم تتراوح من 19 إلى 53 سنة كلهم من الرجال ولا توجد أي ضحايا أو وفيات أو جثث جرى استخراجها من تحت الأنقاض».