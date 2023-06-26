انتشال جثمان أول ضحايا عقار الإسكندرية.. وخروج 4 مصابين من المستشفى (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال أول ضحايا عقار الإسكندرية المنهار اليوم، وهي جثة لشخص يدعى مصطفى عثمان بكير، 22 سنة، تواجد في العقار خلال الآونة الأخيرة.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه جرى انتشال جثمانه وهو تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، لافتة إلى أنه يجري البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الآن.

إصابات في انهيار عقار بالإسكندرية

وأشارت أميرة طهيو إلى أن عقار الإسكندرية المنهار صباح اليوم، تسبب في 4 إصابات طفيفة، وجميعهم خضعوا للعلاج وخرجوا بسلام.

تفاصيل عقار الإسكندرية

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار في منطقة ميامي شرق الإسكندرية اليوم يتكون من 13 طابقا، بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بالإضافة إلى ضحية واحدة حتى الوقت الراهن.

في ذات السياق وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، كلا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية اليوم، لاستقبال المصابين في انهيار عقار ميامي.