هل يجوز للناذر الأكل من الأضحية المنذورة؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على تقديم الأضاحي مع حلول عيد الأضحى المبارك، كل على حسب مقدرته، وعليه تقدم دار الإفتاء الفتاوى المتعلقة بأحكام الأضاحي وآداب وشروط التعامل معها تيسيرا على المضحين.

هل يجوز للناذر الأكل من الأضحية المنذورة؟

ينذر البعض بتقديم أضحية لأي سبب ما أو احتفاء بأمر سار بالنسبة له، لكن قد لا يعلم بعض الناذرين هل يجوز للناذر الأكل من الأضحية المنذورة؟، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الفقهاء اختلفوا في المسألة، وما عليه الفتوى: عدم جواز الأكل من الذبيحة المنذورة.

شروط في الأضحية

وحددت دار الإفتاء عددا من الشروط التي يجب توافرها في الأضحية وهى نفسها التي تشترط في غيرها من الذبائح، وهى «كون الحيوان حيًّا - تزهق روحه بالذبح - ألا يكون صيدًا من صيد الحرم - يبلغ سن التضحية - أن تكون الأضحية سالمةً من العيوب - أن تكون مملوكةً للمضحِّي - ينوي بها التقرب إلى الله تعالى».