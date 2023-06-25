عقوبة ذبح الأضحية في الشارع.. تصل إلى الحبس

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.

ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

القانون يمنع ذلك

وجرّم القانون هذا الأمر في أكثر من موضع، ففي المادة 136، من قانون الزراعة رقم 35 لسنة 1966، تقول: «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

غرامة وحبس للمخالف

ومن حيث عقوبة من يفعل ذلك، ففي القانون ذاته، نصت المادة 143 مكرر، على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وبشأن آلية تنظيم هذه المسألة، خاصة بالنسبة للمحال أو التجار الذين يقومون بعمليات الذبح خارج الأماكن المخصصة نص القانون على أنّه: «في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحلات التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وتغلق نهائيًا في حالة العودة».