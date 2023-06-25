هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

يحرص المسلمون على معرفة الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأضاحي استعدادا للنحر خلال أيام العيد، وما هي الممنوعات أو المحظورات وكذلك مواعيد التضحية، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية الإجابة عبر موقعها الرسمي، بعد ورود سؤال حول هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد.

هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وبالتالي لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، لافتة إلى أنّه لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

انتهاء وقت ذبح الأضاحي

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية، وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.

أفضل وقت لذبح الأضحية

وأفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.