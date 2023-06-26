عاجل.. عرض خليجي لشراء أفشة والأهلي يحسم مصيره

قرر مسؤولو شركة الكرة بالنادي الأهلي، تمديد عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب عيد الأضحى المبارك بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل المادية.

أفشة يرفض العروض الخليجية

وعلم الوطن سبورت من مصدر مسؤول في إدارة الأهلي، أن أفشة رفض كل العروض الخليجية التي وصلت له بعد الاتفاق مع مسؤولي الأهلي على تمديد العقد.

وأضاف المصدر أنه يتبقى فقط استقرار شركة الكرة بالنادي الأهلي على مدة تمديد العقد، سواء موسمين أو 3 مواسم وهو ما سيتم الاتفاق عليه خلال الأيام المقبلة.

انتهاء عقد أفشة مع الأهلي نهاية الموسم المقبل

وينتهي عقد أفشة مع الأهلي في نهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات مساء اليوم بعد التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل.